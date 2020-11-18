الخليج للنفط تبحث تعزيز التعاون المشترك مع شركتي صقر للخدمات النفطية وانيكون الأمريكية

بنغازي 18 نوفمبر 2020 (وال) – التقى عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي بشركة الخليج العربي للنفط السيد فرج المشاي، الثلاثاء، مندوبي شركة صقر للخدمات النفطية ووكيل شركة انيكون الأمريكية.

المشاي وخلال اللقاء الذي عقده بمكتبه، وحضره مدير إدارة العمليات السيد سالم بورقيعة ومدير إدارة الصيانة السيد عوض كويدير ومدير إدارة الشؤون الفنية بشركة الخليج العربي للنفط السيد ونيس لآلى وعن شركة صقر للخدمات النفطية مدير عام الشركة السيد محمد الحوتي ومدير إدارة العمليات السيد ناصر نجم ورئيس قسم التآكل داوود العبار، بحث سبل تعزيز التعاون مع الشركة بخصوص إصلاح التسريبات والحماية من التكلسات بإستخدام تقنيات حديثة. (وال – بنغازي) ع ع

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