خاص: برئاسة بومطاري.. تعرف على أعضاء الجمعية العمومية الجديدة للمصرف الليبي الخارجي

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأربعاء على نسخة حصرية من قرار مجلس رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق الوطني بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي.

ووفق القرار فإن الجمعية العمومية الجديدة برئاسة وزير المالية والاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري وعضوية كل من وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة ومدير الإدارة القانونية بالمصرف المركزي ومدير إدارة الدراسات والبحوث بالمصرف المركزي ومدير إدارة المؤسسات والتعاون بوزارة المالية، إضافة إلى شخص يدعى محمد علي الحويج وآخر يدعى عمر إبراهيم حسين.

وبحسب القرار، ستمارس الجمعية العمومية الجديدة مهامها بصفة مؤقتة، وتعقد اجتماعات الجمعية بدعوة من رئيسها أو بدعوة من مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي.

وأشار القرار إلى ضرورة العمل به وإلغاء كل حكم يخالفه، مع نشره في الجرائد الرسمية، على الرغم من اعتراض المصرف المركزي بطرابلس ومحافظه الصديق الكبير على القرار الذي وصفه بالمخالف للقانون.

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