وزير العمل: تم إعطاء الإذن بالبدء في الإفراج عن المرتبات المتعثرة بدءًا من يوم الأحد

قال وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني “المهدي الأمين ” اليوم الأربعاء إنه قد أعطى الإذن بالإفراج عن مرتبات العاملين بالجهات العامة بدءًا من يوم الأحد القادم.

وبين وزير العمل خلال تصريحا له لقناة بانوراما رصدته صدى الاقتصادية أن عدد المواطنين الذين تم استيفاء بياناتهم والشروط والضوابط 57.457 ألف موظف على مستواء ليبيا “شرقا، وغربا، وجنوبا، واما الباقي سيتم الإفراج عليهم عند اكتمال النواقص والبيانات الوظيفية.

جاء ذلك خلال اجتماعا عقده وزير العمل مع بمباشرة مجلس النواب المتمثل في اللجنة المالية ورئيس الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ووزارة العمل ووزارة المالية.

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