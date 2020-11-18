اليابان وأستراليا تُوقعان اتفاقية دفاع لوقف “المد الصيني”

توصلت اليابان وأستراليا إلى اتفاقية دفاع مشترك من شأنها تمهيد الطريق لزيارات متبادلة بين قوات البلدين لإجراء التدريب والعمليات، في محاولة لتعزيز العلاقات بين البلدين الحليفين للولايات المتحدة الأميركية بمواجهة التمدد الصيني في بحر الصين الجنوبي، وقد وقّعَها رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا ونظيره الأسترالي سكوت موريسون.

وستكون الاتفاقية التي ستحتاج إلى موافقة المُشرعين في البلدين عليها لتصبح نافذة، أول اتفاقية لليابان تغطي وجود جيش أجنبي على أراضيها منذ اتفاقية وضع القوات في عام 1960، التي سمحت للولايات المتحدة بإقامة قواعد لسفن حربية ووجود طائرات مقاتلة وآلاف من القوات الأميركية في اليابان.

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