اقتصاد

تجهيز مرتبات القطاعات الحكومية في كاباو

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام موظفو مكتب الخدمات المالية بمدينة كاباو بتجهيز صكوك مرتبات شهر أكتوبر لجميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة والتي تصرف مرتباتهم من مكتب الخدمات المالية داخل البلدية.

ويواصل موظفو المكتب الليل بالنهار من أجل تجهيز الصكوك استعدادا لتسليمها لمندوبي المكتب بالرغم من المشاكل التي يعانون منها في تأخير الحوالة وعدم توفير السيولة النقدية في المصارف.

وقام مكتب المالية بتحويل جميع الكشوفات والمطابقات إلى لجنة الترشيد والمرتبات بالرغم من الضغط على المكتب بتزايد عدد الموظفين بمراجعة رواتبهم إلى مكتب المالية كاباو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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