تجهيز مرتبات القطاعات الحكومية في كاباو

قام موظفو مكتب الخدمات المالية بمدينة كاباو بتجهيز صكوك مرتبات شهر أكتوبر لجميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة والتي تصرف مرتباتهم من مكتب الخدمات المالية داخل البلدية.

ويواصل موظفو المكتب الليل بالنهار من أجل تجهيز الصكوك استعدادا لتسليمها لمندوبي المكتب بالرغم من المشاكل التي يعانون منها في تأخير الحوالة وعدم توفير السيولة النقدية في المصارف.

وقام مكتب المالية بتحويل جميع الكشوفات والمطابقات إلى لجنة الترشيد والمرتبات بالرغم من الضغط على المكتب بتزايد عدد الموظفين بمراجعة رواتبهم إلى مكتب المالية كاباو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية