“الوطنية للنفط” وشركة توتال الفرنسية تناقشان زيادة معدلات الإنتاج وتوسيع استثماراتها في ليبيا

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اجتماعا اليوم الأربعاء عبر الدوائر المغلقة مع رئيس شركة توتال للاستكشاف والإنتاج لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا “ستيفان ميشيل” لمناقشة زيادة معدلات الإنتاج وتوسيع استثمارات الشركة الفرنسية في ليبيا.



وناقش الجانبان خلال الاجتماع مساعي المؤسسة للرفع من القدرة الإنتاجية وزيادة معدلات الإنتاج إلى أعلى مستويات، والتحديات التي تواجهها المؤسسة وفي مقدمتها الميزانيات اللازمة لتسيير أعمال القطاع وإنجاز المشاريع الاستراتيجية الهامة والتي ستدعم الاقتصاد الوطني، واستكمال أعمال الصيانة بكل مواقعها.



وأعرب مسئولو شركة توتال على رغبة الشركة الفرنسية في توسيع قاعدة استثماراتها في ليبيا واستعدادها لتقديم الدعم ومد جسور التعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط.



وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” أن المؤسسة تتطلع إلى الاستمرار في شراكة بناءة مع شركة توتال لما تملكه هذه الشركة العملاقة من خبرات وتقنيات ستساهم بشكل كبير في تطوير قطاع النفط والطاقة في ليبيا.



وحضر الاجتماع من جانب المؤسسة رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج “بلقاسم شنقير”، ومن الجانب الفرنسي رئيس شركة توتال للاستكشاف والإنتاج لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، وبرفقته مدير عام شركة توتال فرع ليبيا ومدير الاستثمار بالشركة.

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