صندوق الضمان يختتم اجتماعات الميزانية

رفعت اللجنة المركزية لمشروع إعداد الميزانية التقديرية لفروع صندوق الضمان الاجتماعي ومكاتبه الخدمية، آخر جلسات اجتماعاتها مع الفروع والتي انطلقت في الثاني من نوفمبر الحالي واستمرت حتى الخميس الماضي.

وجاء ختام الاجتماعات مع المكاتب الثلاث: الأصابعة ـ زوارة ـ الكفرة؛ فيما جاءت بقية الفروع موزعة بحسب جدول الاجتماعات التي ناقشت الميزانيات التقديرية والاستثمارية والإجراءات المالية المتعلقة بها.

وفي كل عام يتم إعداد مشروع الميزانية وفق أسس علمية قريبة من الواقع؛ وذلك إيفاء من الصندوق بالتزامه تجاه فروعه والمضمنين والموظفين.

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