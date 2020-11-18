“صنع الله”: معدلات إنتاج النفط الليبي وصلت إلى 1.25 مليون برميل يومياً

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إن إنتاج النفط الليبي عاد سريعا إلى معدلاته السابقة بوصوله إلى المليون و250 ألف برميل يومياً، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها جميع العاملين بالحقول والمواقع النفطية بكافة ربوع ليبيا.



وأضاف “صنع الله” في كلمة له خلال اجتماع مع مسؤولي شركة توتال الفرنسية عبر الدوائر المغلقة اليوم الأربعاء أن المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها وحتى خلال فترة الإقفالات إلى هذه اللحظة لم تتوقف عن بذل الجهود الكبيرة والعمل الدؤوب، مضيفا أن تلك الجهود أتت بثمارها من خلال التنسيق مع الإدارات المعنية بكل الشركات، والتنفيذ والإنجاز الجيد والدقيق لكل اعمال الصيانة التي أجريت للمعدات السطحية وخطوط نقل النفط الخام، في ظروف استثنائية وصعبة للغاية.



وأثنى رئيس مجلس إدارة المؤسسة على جهود العاملين بالحقول والمواقع النفطية والتي أوصلت الإنتاج إلى المعدلات التي حققتها المؤسسة وشركاتها قبل الإغلاقات، كما أكد بأن المؤسسة الوطنية للنفط تتطلع إلى الاستمرار في شراكة بناءة مع شركة توتال الفرنسية لما تملكه هذه الشركة العملاقة من خبرات وتقنيات ستساهم بشكل كبير في تطوير قطاع النفط والطاقة في ليبيا.

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