الأغا: أزمة تركيا الاقتصادية تهدد الأرصدة الليبية لديها والكبير يتجاهل تقريرًا يكشف المخاطر

البيضاء 19 نوفمبر 2020 (وال) – أعرب رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي رجب الأغا، عن مخاوفه من ضياع أرصدة ليبيا الموجودة في البنوك التركية، لاسيما بعد صدور تقرير عن إدارة الاحتياطات بالمصرف المركزي طرابلس، نبّه إلى المخاطر التي سيواجهها المصرف بحال استمراره في الاحتفاظ بالأرصدة والودائع الليبية في المصارف التركية، ومواصلته الاستثمار في السندات التركية بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها أنقرة.

وطالب الأغا في تصريحات لموقع “العربية.نت” السعودي، المصرف المركزي طرابلس بضرورة التدخل لنقل الأرصدة الليبية المودعة في البنوك التركية وحمايتها من سلطاتها التي قد تستخدمها في إنقاذ عملتها المتدهورة وعلاج أزمتها الاقتصادية، مستغلة في ذلك علاقتها الوثيقة بحكومة الصخيرات المرفوضة التي سهلت نقل هذه الأموال إليها.

وأوضح أن انهيار العملة التركية وتآكل احتياطي النقد الأجنبي التركي وتراجعه بمقدار الثلث نتيجة هبوط عائدات السياحة والتصدير بسبب أزمة كورونا والسياسة الخارجية للرئيس رجب طيب أردوغان، تجعل من المركزي التركي عاجزًا على تسديد الديون، وبالتالي عاجزًا عن تنفيذ تعليمات المركزي الليبي بالتصرف في حساباته الموجودة بالبنوك التركية.

وأضاف أن استمرار الأزمة الاقتصادية قد يدفع تركيا إلى استخدام الأموال الليبية لمعالجتها وتبديدها في عمليات ضخ لوقف انهيار الليرة التركية، منتقدا تجاهل محافظ مصرف طرابلس المُقال الصديق الكبير، لهذا التقرير رغم وصوله إلى مكتبه، متوقعاً أن يؤثر ذلك على الاقتصاد الليبي إذا ما استمرت حكومة الصخيرات المرفوضة في التوسع وتحويل الأموال الليبية بالعملة الأجنبية إلى البنوك التركية والاستثمار في السندات التركية، خاصة في حال تفاقمت الأزمة الاقتصادية التركية أكثر.

وكشف الأغا، أن المصرف المركزي طرابلس الذي يملك احتياطات من النقد الأجنبي تتجاوز 80 مليار دولار، قام بتحويل جزء كبير منها إلى البنوك التركية، منذ وصول حكومة الصخيرات المرفوضة إلى السلطة في 2015م. (وال – البيضاء) س س

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