لتحسين الأداء.. لجنة المخابز تجتمع في طبرق مع جهات الاختصاص

عقدت لجنة المرور على المخابز على مستوى بلدية طبرق جتماعاً بحضور عضو المجلس التسييري للبلدية طبرق “هاشم أمصادف” مع مسؤلي جهاز الحرس البلدي والاقتصاد وصندوق موازنة الأسعار ونقيب الخبازين للاتفاق على مسائل عدة من شأنها تحسين الأداء والعدالة في التوزيع وتقييم سير العمل-حسب ما أوردته اللجنة في صفحة البلدية.

واتفق المجتمعون على وضع نقاط تنظيمية منها تشكيل لجنة للمرور على المخابز وتقييمها – حصر المخابز الموقوفة وإعطاء حصتها إلى المخابز الجيدة حسب تقرير اللجنة – إغلاق المخابز غير الصالحة ومنتهية الصلاحية، حسب تقرير اللجنة – إلزام أصحاب المخابز بالإعلان عن اسم المخبز ورقم الترخيص – مخاطبة صندوق موازنة الأسعار بزيادة حصة طبرق من مادة الدقيق والإسراع في صيانة المخازن أو تأجير غيرها في الوقت الحاضر حتى يتم تسليم مادة الدقيق للمخبز في وقت واحد واعتماد اللجنة السابقة للمرور على المخابز وتوفير الإمكانيات لها.

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