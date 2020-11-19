“الوطنية للنفط” و”توتال الفرنسية”: زيادة الإنتاج وتوسيع الاستثمارات في ليبيا

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” -الأربعاء- مع ستيفان ميشيل رئيس شركة توتال للاستكشاف والانتاج لمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا، مساعي المؤسسة وجهودها الحثيثة للرفع من القدرة الإنتاجية وزيادة معدلات الانتاج إلى أعلى مستويات- حسب الموقع الرسمي للمؤسسة.

وجاءت هذه المباحثات خلال اجتماع افتراضي -من مقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس- جمع “صنع الله” بحضور عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج بالمؤسسة “أبو القاسم شنقير” ، مع رئيس توتال وبرفقته كل من مدير عام شركة توتال فرع ليبيا، و مدير الاستثمار، وذلك بالربط عبر الدوائر المغلقة من العاصمة الفرنسية باريس.

كما تطرق المجتمعون إلى رغبة شركة توتال في توسيع قاعدة استثماراتها في ليبيا، ونوقشت كذلك التحديات التي تواجهها المؤسسة وفي مقدمتها الميزانيات اللازمة لتسيير اعمال القطاع وانجاز المشاريع الاستراتيجية الهامة والتي ستدعم الاقتصاد الوطني، واستكمال اعمال الصيانة بكل مواقعها.

وتقدّم “ستيفان ميشيل” -من جانبه- بالتهنئة لمجلس إدارة “الوطنية للنفط” بمناسبة تمكنها من استئناف عمليات الصيانة والانتاج ووصولها إلى المعدلات السابقة بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا ، وشح الميزانيات، وأوضح بأن توتال على اتم الاستعداد لتقديم الدعم ومد جسور التعاون مع شريكها الاستراتيجي المتمثل في المؤسسة الوطنية للنفط، فيما ثمن “صنع الله” الجهود التي قامت بها إدارات الإنتاج والصيانة والمشاريع، وجهود كل العاملين بالحقول والمواقع النفطية بكافة ربوع ليبيا.

وتابع “صنع الله” قائلاً : ” لقد أتت كل هذه الخطوات بثمارها من خلال التنسيق مع الإدارات المعنية بكل الشركات، والتنفيذ والإنجاز الجيد والدقيق لكل أعمال الصيانة التي أجريت للمعدات السطحية وخطوط نقل النفط الخام، في ظروف استثنائية وصعبة للغاية، وهو ما يفسر بشكل واضح العودة السريعة لمعدلات الإنتاج السابقة والتي وصلت المليون و 250 ألف برميل يومياً، وهي تقريبا نفس المعدلات التي حققتها المؤسسة وشركاتها قبل الاغلاقات.

وأكد رئيس “الوطنية للنفط” أن المؤسسة تتطلع إلى الاستمرار في شراكة بناءة مع توتال لما تملكه هذه الشركة العملاقة من خبرات وتقنيات ستساهم بشكل كبير في تطوير قطاع النفط والطاقة في ليبيا”.

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