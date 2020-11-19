لتعمدها إبطاء هواتف “آيفون”.. فرض غرامة ضخمة على “أبل”

أفادت 33 ولاية أمريكية، أن شركة “أبل” أعلنت موافقتها على دفع 113 مليون دولار لتسوية دعاوى الولايات ومقاطعة كولومبيا فيما يتعلق بقيامها بإبطاء أجهزة “آيفون” عمًدا، حرصًا منها على التغطية على مشكلات في البطاريات، وحتى يضطر المستخدمون إلى شراء الإصدارات الحديثة.

ويعتبر هذا الاتفاق المبرم مع التحالف الذي تقوده ولايات “أريزونا وأركنساس وإنديانا”، منفصلاً بالكلية عن التسوية المقترحة التي توصلت لها الشركة في مارس ، حول دفع 500 مليون دولار لمستخدمي هواتف “آيفون” المتضررين جراء هذا السلوك غير القانوني.

وخلال عام 2016؛ حدثت “أبل” نظام التشغيل بصورة سرية على هواتف “أيفون 6 و7 وإس إي”، رغبة منها في خفض سرعات الشريحة حتى لا ترسل البطاريات القديمة على الأجهزة طفرات طاقة إلى معالج الهاتف وتتسبب في وقف تشغيله فجأة.

وذكرت الولايات الأمريكية أن شركة “أبل” تعمدت الخداع والتضليل، وأنها أمام خيارين فقطـ، حيث يتوجب عليها استبدال البطاريات أو الكشف عن المشكلة.

وقد تأثر ملايين المستخدمين جراء ضعف التيار الكهربائي، وفقًا للدعاوى المقدمة أمام القضاء في أريزونا.

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