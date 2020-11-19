رئيس الصين: سنقود الانفتاح الاقتصادي العالمي مستقبلاً

أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الخميس، أن بلاده ستقود مسار الانفتاح الاقتصادي العالمي، مبديًا قلقه من مخاطر الحمائية في ظل عالم يشهد تحديات واسعة النطاق على أكثر من مستوى، في مقدمتها حاليًا جائحة فيروس “كورونا المستجد”.

وقال الرئيس الصيني خلال افتتاح قمة “منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي” إن كل البلدان من حقها ممارسة الانفتاح وإزالة قيود العزلة المفروضة عليها والتي تحول دون تمدّد قدراتها الاقتصادية.

وأضاف بينغ أن بكين مستعدة للتعاون بكل ما أوتيت من قوة مع كافة الدول والكيانات الاقتصادية الراغبة في ذلك، معتبرًا أن منطقة آسيا والمحيط الهادي هي “قائد القاطرة الذي يقود النمو العالمي”، في ظل عالم يشهد “تحديات متعدّدة”.

وكانت الصين قد أبرمت، خلال الأسبوع الماضي، معاهدة مع 14 دولة أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادي، فيما وصفه المراقبون بـ”أكبر اتفاقية للتجارة الحرّة على مستوى العالم”.

وتحولت الصين إلى محرّك رئيس لمنتدى آسيا والمحيط الهادي الاقتصادي “إبيك” في السنوات الأخيرة، في ظل انسحاب الجانب الأمريكي من المنظمات متعدّدة الأطراف في عهد دونالد ترامب.

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