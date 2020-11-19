عودة الحركة التجارية للجنوب التونسي بعد فتح الحدود مع ليبيا

قال رئيس السلطة المحلية بمدينة بن قردان التونسية فتحي العبعاب، إن التجار في المدينة استبشروا بإعادة فتح المعابر الحدودية بين ليبيا وتونس، مشيرا إلى أن هذا القرار يعيد ضخ الدماء في شريان اقتصادي حيوي لكامل الجنوب التونسي.

وشدد العبعاب في تصريحات “للعربي الجديد” على أن إعادة فتح البوابات الحدودية تذلل صعوبات كبيرة أمام التجار في المنطقة وتعيد تنشيط الحركة التجارية التي يمتد أثرها إلى كافة محافظات البلاد.

ووفق لتقارير رسمية لمعهد الإحصاء التونسي بلغت قيمة الصادرات التونسية نحو السوق الليبية نحو 611 مليون دينار تونسي مقابل واردات تقدَّر بـ 111 مليون دينار خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، فيما بلغت الصادرات 755 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتشير الاحصائيات أيضا إلى أن تونس وعلى الرغم من كل مشاغلها الأمنية لا تستطيع تحمّل إغلاق حدودها مع ليبيا لأن ذلك يقوّض اقتصادها، ما يؤدي بدوره إلى اضطرابات اجتماعية.

يذكر أن ليبيا وتونس أعلنتا، الجمعة الماضية إعادة فتح الحدودية البرية واستئناف الرحالات الجوية بعد توقف دام ثمانية أشهر بسبب جائحة كورونا بعد توقيع بروتكول صحي بين البلدين.

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