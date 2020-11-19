استجلاب تقنية حديثة للكشف عن التسربات الناجمة عن الإقفالات النفطية الماضية… محور اجتماع صنع الله وشركة ” هاليبورتون” الأمريكية.

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع المدير الإقليمي لشركة ” هاليبورتون” الأمريكية “كولبي فيوزر”، إمكانية استجلاب تقنية حديثة للكشف عن التسربات بخزانات النفط وخطوط النقل وتدريب وتطوير قدرات العاملين بالقطاع؛ للرفع من معدلات الإنتاج.

وبحث الطرفان الأربعاء، وفق – الصفحة الرسمية للمؤسسة – إنشاء ورشة متكاملة للمضخات الغاطسة وملحقاتها استجلاب تقنية حديثة لقطاع النفط للكشف عن التسربات الناجمة عن الإقفالان الماضية بدقة عالية في الخزانات وخطوط نقل النفط الخام، والتي ستساهم في معرفة أماكن هذه التسربات بشكل أسرع ومعالجتها.

وفي ذات السياق قال ” فيوزر” إن الشركة أبرمت العديد من الاتفاقيات مع العديد من الشركات التابعة للمؤسسة بينها “الزويتينة، وسرت، والجوف” لتدريب المهندسين وتطوير قدراتهم للرفع من كفاءتهم.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت الشهر الماضي، إنهاء كافة الاغلاقات للحقول والموانئ النفطية، بعد نحو ثمانية أشهر من الاغلاق على يد ميلشيات حفتر والتي كلفت ليبيا خسائر بأكثر من 9 مليار دولار.

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