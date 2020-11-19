“كورونا” يرفع معدلات التضخم في بريطانيا أكثر من المتوقع

كشف مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، عن ارتفع معدل التضخم أكثر من المتوقع في أكتوبر الماضي، وذلك بفعل زيادة أسعار الملابس والأحذية والأغذية، في ظل تشديد القيود لمكافحة تفشي فيروس كورونا في أرجاء أنحاء البلاد.

وبحسب المركز، فإن أسعار المستهلكين زادت 0.7% على أساس سنوي، مقارنة مع زيادة نسبتها 0.5 % خلال سبتمبر الماضي، بينما كان يتوقع خبراء اقتصاديون زيادة التضخم حوالي 0.6 %.

ويتوقع الخبراء أيضًا أن يظل معدل التضخم عند نسبة 0.5% أو أعلى منها بقليل خلال معظم فصل الشتاء، قبل أن يسجّل ارتفاعًا حادًا نحو المستهدف.

من جهة أخرى وعلى أساس شهري، شهدت أسعار المستهلكين استقراراً بعد ارتفاع بـ0.4 % خلال سبتمبر الماضي.

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