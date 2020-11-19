مطالب بتطبيق كامل لقرار زيادة مرتبات الجيش بالمنطقة الغربية

قال مسؤول بوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، إنهم يعملون على إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه تطبيق القرار الخاص بزيادة رواتب منتسبي الجيش في المنطقة الغربية، حيث تم استثناء بعض الجهات من قرار الزيادة.

وأوضح العقيد خيري في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الخميس، بأن القرار يواجه صعوبات خاصة فيما يتعلق بالزيادة لصالح الأفراد المدنيين التابعين للموؤسسة العسركية والتي من بينها جهازي البحوث والتصنيع الحربي ومركز الخدمات الطبية.

وأضاف المسؤول بأن هناك لجنة مشكلة بالخصوص طالبت رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع والوكيل بحكومة الوفاق بإعادة النظر في استبعاد وزارة المالية للموظفين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع من الزيادة.

وكان القرار الذي يحمل الرقم 441 نص صراحة على أن أحكامه تسري على المدنيين العاملين بالجيش الليبي فيما عدا العلاوة العسكرية وعلاوة الملابس.

وأشار إلى أن الاستبعاد الذي طال الأفراد المدنيين في جهازي التصنيع الحربي البحوث العسكرية ومركز الخدمات الطبية يخالف القرار رغم عملهم في وزارة الدفاع لأكثر من 20 عامًا، مطالبين بالنظر بعين المسؤولية في هذا الإجراء.

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