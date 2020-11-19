الحاسية: مركزي طرابلس أودع 8 مليارات دولار في الاقتصاد التركي دون معرفة نسبة الفائدة أو الآجال

بنغازي 19 نوفمبر 2020 (وال) – قال عضو لجنة الخبراء الاقتصاديين الليبيين بعملية برلين عاطف الحاسية، إن المصرف المركزي بطرابلس أودع في الاقتصاد التركي 8 مليارات دولار دون معرفة نسبة الفائدة أو آجال هذه الودائع.

الحاسية، وفي تصريحات تلفزيونية، أعرب عن رفضه للاستثمارات الليبية عبر شراء سندات في دول أخرى أو ودائع بأجل في اقتصادات أخرى أو خطابات ضمان من هذه الاقتصادات إلى المصارف الليبية عبر تعاقدات.

وأكد أن تركيا تشكل أكثر نقطة غير واضحة في هذه الاستثمارات، موضحا أن المصرف المركزي بطرابلس لم ينشر منذ أكثر من سنتين أو ثلاثة أرقام هذه الاستثمارات في الاقتصادات الأخرى، مما يدعو لكثير من الشكوك.

وأوضح أنهم يطالبون من خلال اللجنة بضرورة الشفافية في التعامل مع هذه الودائع، وعلى أي مؤشرات اقتصادية بنيت؛ لأن الأصل أن تعود بالربحية على الاستثمارات الليبية، مؤكدًا أن مصرف طرابلس أصبح ورقة سياسية أكثر منها ورقة اقتصادية تضمن حقوق الموارد الليبية في المصارف الأجنبية. (وال – بنغازي) س س

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