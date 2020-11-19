بلدي تاورغاء يبحث إقامة مشاريع إنشاء وحدات سكنية متنقلة

بحث عميد وأعضاء المجلس المحلي تاورغاء اليوم الخميس، المشاريع الفنية التي يسعى المجلس إلى إجرائها خلال الفترة المقبلة من أبرزها إنشاء 200 وحدة سكنية متنقلة.

وأوضح المجلس المحلي في بيان، بأن الاجتماع تناول العمل على تحديد عدة مواقع لمشروع الـ200 وحدة سكنية متنقلة والتي تأتي ضمن مشروع اسكان النازحين المخصص من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إضافة إلى المساكن الخاصة التي تم حصرها في السابق وإحالتها لجهات الاختصاص.

وأضاف البيان بأن الاجتماع تطرق لحصر الأراضي والمباني العامة للدولة داخل مدينة تاورغاء والعمل على بداية تطبيق المخطط العام وإمكانية فتح المسارات.

وأشار إلى اتفاق المجلس على تحديد موقع على الطريق الساحلي من أجل استغلاله كسوق شعبي، وإعداد تصور له من حيث المرافق الأساسية، إضافة إلى تشكيل لجنة فنية تضم مهندسي المدينة لمواكبة العمل الفني داخل مدينة تاورغاء.

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