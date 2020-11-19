حركة ملاحية نشطة بميناء بنغازي البحري

استقبل ميناء بنغازي البحري، خلال الساعات الماضية، عددًا من السفن التجارية، من بينها سفينة نقل الحاويات “شارلي” التابعة للوكيل الملاحي شركة “أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية” وعلى متنها 204 حاويات بضائع وسلع مختلفة.

ورست على أرصفة الميناء السفينة “لونا أف” التابعة للوكيل الملاحي شركة “مديترينيان للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 189 حاوية بضائع متنوعة، كما رست سفينة نقل الحبوب “جهينة” التابعة لوكالة شركة “المضيق للتوكيلات الملاحية” وعلى متنها أربعة آلاف طن من حبوب القمح.

ورست كذلك سفينة نقل الإسمنت “نوبل” التي تتبع الوكيل الملاحي شركة “المنتظمة للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 4400 طن من مادة الإسمنت السائب.

وشهد ميناء بنغازي رسو السفينة “باشا” التابعة للشركة المنتظمة للتوكيلات الملاحية وعلى متنها أربعة آلاف طن من أكياس الإسمنت.

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