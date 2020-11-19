الكونغرس الأمريكي يعتمد قانون دعم الإستقرار في ليبيا و يدعو إلي تحسين الإدارة المالية للقطاع العام

أعلن مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس تمرير مشروع “قانون استقرار ليبيا”، بعد تقديم مقترح القانون للموافقة عليه وذلك في سبيل فرض عقوبات على الجهات الخارجية التي تتدخل في الشأن الليبي.

وأكد عضو الكونغرس ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ” تيد دويتش ” في تغريدة على “تويتر” على دعوته تحسين الإدارة المالية للقطاع العام في ليبيا وتحديدا المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط”.

هذا و قد أكد عضو الكونغرس ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتيد دويتش، “اهتمام الكونغرس باستقرار ليبيا وإحلال السلام لجميع الليبيين”.

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