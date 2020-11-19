خطة لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية و البنية التحتية في مدينة ككلة يساندها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة

قال البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يوم الخميس أن بين عامي 2016 و 2019 ، نجح مرفق تحقيق الاستقرار في ليبيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي , ضمن جهد واسع لتحقيق الاستقرار يهدف إلى استعادة الحياة الطبيعية وإعادة السكان النازحين وتعزيز المصالحة و دعم بلدية ككلة لإعادة تأهيل وتجهيز الكثير من خدماتها الأساسية وبنيتها التحتية.

وبحسب البرنامج الإنمائي ففي عام 2019 قررت منظمة ” SFL ” لإعادة التأهيل التنسيق مع وزارة التخطيط الليبية لمساعدة البلدية على وضع خطة تنمية تغطي الفترة 2020-2024 ، حتى تقوم البلدية بتنفيذها من تلقاء نفسها.

و وفقا للبرنامج الإنمائي فقد تمت المصادقة على الخطة من قبل البلدية في 2 يوليو 2020 ، وتم تسليمها رسميًا إلى المجلس البلدي للتنفيذ .

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