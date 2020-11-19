اقتصاد

خطة لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية و البنية التحتية في مدينة ككلة يساندها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة

تم النشر منذُ 14 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يوم الخميس أن بين عامي 2016 و 2019 ، نجح مرفق تحقيق الاستقرار في ليبيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي , ضمن جهد واسع لتحقيق الاستقرار يهدف إلى استعادة الحياة الطبيعية وإعادة السكان النازحين وتعزيز المصالحة و دعم بلدية ككلة لإعادة تأهيل وتجهيز الكثير من خدماتها الأساسية وبنيتها التحتية.

وبحسب البرنامج الإنمائي ففي عام 2019 قررت منظمة ” SFL ” لإعادة التأهيل التنسيق مع وزارة التخطيط الليبية لمساعدة البلدية على وضع خطة تنمية تغطي الفترة 2020-2024 ، حتى تقوم البلدية بتنفيذها من تلقاء نفسها.

و وفقا للبرنامج الإنمائي فقد تمت المصادقة على الخطة من قبل البلدية في 2 يوليو 2020 ، وتم تسليمها رسميًا إلى المجلس البلدي للتنفيذ .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك