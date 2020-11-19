“الوطنية للنفط” تبحث مع هالبيرتون زيادة معدلات الانتاج

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع المدير الإقليمي لشركة هاليبرتون الاميركية كولبي فيوزر تطوير سبل التعاون المشترك بين الجانبين وزيادة معدلات الإنتاج والرفع من مستوياته.

و تم خلال الاجتماع الحديث عن استجلاب تقنية حديثة لقطاع النفط الليبي تستخدمها الشركة للكشف عن التسربات الناجمة عن الإقفالات الماضية بدقة عالية في الخزانات وخطوط نقل النفط الخام، والتي ستساهم في معرفة أماكن هذه التسربات بشكل أسرع، ومعالجتها مما سيساهم بشكل كبير في زيادة معدلات الإنتاج وهو ما تسعى إليه المؤسسة وفق خططها، بالاضافة الى وانشاء ورشة متكاملة للمضخات الغاطسة و ملحقاتها , الى جانب التطرق الى بحث خطط تدريب وتطوير المهندسين والفنيين العاملين بقطاع النفط الليبي

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