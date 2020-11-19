اقتصاد

“الوطنية للنفط” تبحث مع هالبيرتون زيادة معدلات الانتاج

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع المدير الإقليمي لشركة هاليبرتون الاميركية كولبي فيوزر تطوير سبل التعاون المشترك بين الجانبين وزيادة معدلات الإنتاج والرفع من مستوياته.

و تم خلال الاجتماع الحديث عن استجلاب تقنية حديثة لقطاع النفط الليبي تستخدمها الشركة للكشف عن التسربات الناجمة عن الإقفالات الماضية بدقة عالية في الخزانات وخطوط نقل النفط الخام، والتي ستساهم في معرفة أماكن هذه التسربات بشكل أسرع، ومعالجتها مما سيساهم بشكل كبير في زيادة معدلات الإنتاج وهو ما تسعى إليه المؤسسة وفق خططها، بالاضافة الى وانشاء ورشة متكاملة للمضخات الغاطسة و ملحقاتها , الى جانب التطرق الى بحث خطط تدريب وتطوير المهندسين والفنيين العاملين بقطاع النفط الليبي

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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