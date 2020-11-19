أسعار النفط العالمي تتأرجح بسبب المخاوف والآمال

تباينت العقود الآجلة للنفط، لليوم الثاني على التوالي، في جلسة افتتاح اليوم الخميس، في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس “كورونا”؛ ممّا تسبب في تشديد القيود الاقتصادية على نحو أكبر في العالم.

وأثار التباين، المخاوف بشأن الطلب على الوقود، رغم ارتفاع آفاق التفاؤل عقب الإعلان عن لقاح فعّال للفيروس.

وبحلول الساعة الـ 11 بتوقيت ليبيا، سجّلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ارتفاعًا بمقدار 12 سنتًا مسجّلة 44,46 دولارًا للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 41,79 دولارًا للبرميل.

وكان خام برنت قد ارتفع، أمس الأربعاء، 1,4 % فيما سجل خام غرب تكساس ارتفاعا بنحو 1%.

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