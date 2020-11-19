معهد التمويل الدولي يتوقع ارتفاعات قياسية لـ “الدَين العالمي”

كشف معهد التمويل الدولي، في تقرير، عن توقعاته بارتفاع الدين العالمي إلى مستوى قياسي سيبلغ 277 تريليون دولار في نهاية عام 2020، في ظل صرف الحكومات والمؤسسات أموالا طائلة لمكافحة فيروس “كورونا”.

وأوضح المعهد أن الدين تضخم 15 تريليونًا خلال العام الجاري، ووصل الى 272 تريليون دولار حتى نهاية سبتمبر، مشيرًا إلى أن الحكومات خاصة بالأسواق المتقدمة ساهمت بما يقرب من نصف الزيادة.

وفي السياق ذاته، ذكر المعهد أن إجمالي دين الأسواق المتقدمة صعدت الى 432% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من هذا العام، بالمقارنة مع حوالي 380% في نهاية العام الماضي.

وأوضح أن نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي في الأسواق الناشئة بلغت نحو 250% في الربع الثالث.

هذا وتوقع معهد التمويل الدولي أن تبلغ النسبة العالمية حوالي 365% للعام بأكمله.

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