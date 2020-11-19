المركزي: الإيرادات بلغت 19.1 مليار دينار مع إنفاق 26.7 مليار دينار حتى نهاية أكتوبر من 2020

كشف المصرف المركزي في طرابلس اليوم الخميس عن حجم الإيراد والإنفاق للدولة خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 31 أكتوبر من العام الحالي 2020.

وأوضح المصرف وفق أحدث البيانات، بأن الإيرادات بلغت من نفس الفترة 19.1 مليار دينار بينما بلغ حجم الإنفاق 26.7 مليار دينار موزعة على خمسة أبواب للميزانية العامة.

ولم يدرج المصرف المركزي الإيرادات الخاصة بالرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي التي بلغت قيمتها 15.1 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الحالي في الجدول الخاص بالإيراد العام، حيث أشار إلى تمويل الباب الثالث الخاص بالتنمية من إيرادات الرسوم بواقع 1.6 مليار دينار بينما استُعمل المبلغ المتبقي والذي يصل إلى 13.5 مليار دينار لسداد الدين العام.

وأضاف بأن إجمالي الإنفاق بلغ 26.7 مليار دينار، حيث كان النصيب الأكبر منها للباب الأول الخاص بالمرتباب بقيمة 16.2 مليار دينار على الرغم من توقعات المصرف بأن تبلغ القيمة 18.1 مليار دينار؛ نتيجة تأخر وزارة المالية في إحالة أذونات صرف مرتبات أكتوبر.

وبلغ الإنفاق على الباب الثاني والخاص بالتسييرية 2.8 مليار دينار، بينما وصل حجم الإنفاق على الباب الرابع والخاص بالدعم 4.6 مليار دينار، إضافة إلى 2.6 مليار دينار خصص للباب الخامس والخاص بالطوارئ.

وأشار المصرف المركزي أيضا إلى أن القرض المقدم للحكومة لتغطية العجز في الميزانية العامة بلغ 22 مليار دينار، مع وجود فائض في الإنفاق يقدر بحوالي 5.2 مليار دينار.

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