الكبير يبحث مع معيتيق وكجمان الترتيبات المالية لـ2021 وتوحيد سعر الصرف الأجنبي

قال المصرف المركزي في طرابلس اليوم الخميس، إن المحافظ الصديق الكبير اجتمع مع النائبين في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق وعبدالسلام كجمان في مقر المصرف بالعاصمة طرابلس.

وبحسب بيان المركزي، تناول الأجتماع رسالة المحافظ إلى المجلس الرئاسي في منتصف سبتمبر الماضي بشأن الإسراع في إعداد الترتيبات المالية للعام 2021 بالتشاور مع المركزي وديوان المحاسبة، إضافة إلى توحيد سعر الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي للقطاعين العام والخاص.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تطرق أيضا لمتابعة مستجدات مواجهة جائحة كورونا، وسبل دعم الجهود المبذولة من الحكومة في هذا السياق.

وكان المصرف المركزي نشر عبر صفحته الرسمية بفيسبوك بيانات حديثة تظهر حجم الإيرادات والإنفاق حتى نهاية أكتوبر من العام الحالي، إضافة إلى العجز الحاصل في مبيعات النقد الأجنبي والإيرادات النفطية والترتيبات المالية.

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