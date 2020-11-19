المركزي: قيمة الأموال المخصصة لمجابهة “كورونا” بلغت 969 مليون دينار مع نهاية أكتوبر الماضي

قال المصرف المركزي في طرابلس اليوم الخميس، إن إجمالي أذونات الصرف المقدمة من وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني لمجابهة أزمة فيروس كورونا بلغت 969 مليون دينار حتى اليوم الأخير من شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح المركزي في أحدث بيانات نشرها حول الإيراد والإنفاق خلال العام الحالي 2020، بأن 572 مليون دينار من الأموال المخصصة لمجابهة كورونا ذهبت لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، بينما كان نصيب البلديات والمجالس المحلية 50 مليون دينار.

وأضاف المركزي بأن جهاز الطب العسكري تحصل على 95 مليون دينار، إضافة إلى تخصيص 35 مليون دينار لجهاز خدمات الإسعاف والطوارئ بينما تحصل جهاز الإمداد الطبي على 151 مليون دينار.

وأشارت البيانات إلى حصول السفارات والقنصليات في الخارج على 44 مليون دينار، فيما كان نصيب وزارة التربية والتعليم 22 مليون دينار من تلك الأموال المخصصة لأزمة كورونا.

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