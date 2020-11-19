“إجراءات قريبة” لخفض الأسعار ومعالجة التضخم

تصدر الملف الاقتصادي لقاءً جمع عضوي المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان، بمحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير.

ووفق بيان لمعيتيق، فقد استعرض اللقاء الشأن الاقتصادي والإجراءات المزمع القيام بها قريبا للتخفيف من ارتفاع الأسعار ومعالجة التضخم بفتح منظومات بيع النقد الأجنبي ولكافة الأغراض، وتوحيد سعر الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي للقطاع العام والخاص.

وأشار البيان إلى الاجتماع ناقش مستجدات اعداد الترتيبات المالية لسنة 2021 والتشاور مع مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة لضمان تنفيذها.

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