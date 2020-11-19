“معيتيق”: سيتم قريبا فتح منظومات بيع النقد الاجنبي ولكافة الأغراض وتوحيد سعر الرسم المفروض على مبيعات النقد الاجنبي

أكد النائب بالمجلس الرئاسي “أحمد معيتيق” اليوم الخميس أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها قريبا للتخفيف من ارتفاع الأسعار ومعالجة التضخم، وذلك بفتح منظومات بيع النقد الاجنبي ولكافة الأغراض وتوحيد سعر الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي للقطاع العام والخاص.



وقال “معيتيق” إنه ناقش خلال اجتماعه صباح اليوم مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” بحضور النائب بالمجلس الرئاسي “عبد السلام كاجمان”، مستجدات إعداد الترتيبات المالية للسنة 2021 والتشاور مع مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة لضمان تنفيذها.

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