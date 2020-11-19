اجتماع تشاوري لصرف المخصصات المالية للجهات التابعة لوزارة الحكم المحلي

عقد وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني “عبدالباري شنبارو” اليوم الخميس اجتماعا مع وزير المالية “فرج بومطاري” وعدد من

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة تنسيق العمل بين الوزارتين وضبط الإجراءات المتعلقة بصرف المخصصات المالية للجهات التابعة لوزارة الحكم المحلي لضمان التقيد بالإجراءات المنصوص عليها بالقانون المالي للدولة من ناحية وتوحيد الآليات المتعلقة بإعداد التقارير السنوية من ناحية أخرى.

كما تم الإتفاق على تكثيف التواصل بين المسؤوبين بالوزارتين وإتباع الأساليب المثلى في آليات الصرف وإنهاء المعاملات المالية وفق التشريعات النافذة.

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