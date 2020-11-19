في اجتماع مع السفير الإسباني.. “صنع الله”: التبادل النفطي بين ليبيا وأسبانيا تجاوز 7.5 مليار دولار خلال ثلاثة سنوات

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الخميس اجتماعا مع سفير مملكة اسبانيا لدى ليبيا “خافيير لاراتشي” والوفد المرافق له، وبحضور عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج “أبو القاسم شنقير”، ومدير مكتب التعاون الدولي “صلاح بن علي”.

حيث قال “صنع الله” أن تبادل تجاري بين ليبيا واسبانيا في مجال تجارة النفط و مشتقاته تجاوز 7.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة الماضية، مشيرا إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط تسعى لرفع معدّلات التبادل التجاري في مجال النفط والغاز.

كما أشار “شنقير” خلال اللقاء بأن قطاع النفط الليبي يحتاج إلى عودة الشركات الخدمية الاسبانية لما لها من خبرة وباع طويل في هذا المجال.

من جهته أكد السفير الأسباني لدى ليبيا بأنه سيعمل على تشجيع الشركات الاسبانية الخدمية للعودة والاستثمار في ليبيا.

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