الدينار يصعد أمام العملات الأجنبية بتداولات آخر الأسبوع

تراجعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن.

وتداول التجار الدولار في ختام التداولات الخميس عند الساعة 20:00 بـ6.280 دنانير متراجعا 20 قرشا مقارنة مع أسعار الافتتاح.

وانخفض الدولار على صعيد الحوالات الخارجية بشكل ملموس وتم تداوله بـ6.310 دنانير، وشملت حالة التراجع اليورو الذي سجل في آخر التداولات 7.390 دنانير.

وبشأن العملات الأخرى، سجلت الليرة التركية تراجعا واضحا وبلغت قيمتها أمام الدينار 83 قرشا، لتفقد بذلك 6 قروش من قيمتها مقارنة مع تداولات صباح الخميس، كما هبط الدينار التونسي أمام نظيره الليبي 7 قروش وتم تداوله في بوابة رأس اجدير مساءً بـ2.280 دنانير.

وجاءت انتعاشة الدينار في السوق السوداء أمام العملات الأجنبية بعد أن كشف مصرف ليبيا المركزي عن اجتماع مطول عقده المحافظ الصديق الكبير والنائبين بالمجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان وأحمد معيتيق، ناقشوا فيه إمكانية عودة كافة المنظومات المعنية بالنقد الأجنبي للعمل إلى جانب توحيد سعر الصرف في الفترة المقبلة.

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