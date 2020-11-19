خاص: بعد إعادة تشكيله.. تعرف على مجلس الإدارة الجديد للمؤسسة الليبية للاستثمار

قرر مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة برئاسة علي محمود من خلال استكمال أعضاءه وتمديد فترة عمله.

وأكد مصدر من المؤسسة لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الخميس، على أن مجلس الأمناء قرر استكمال أعضاء مجلس الإدارة من خلال تسميته أنس الأمين وعلي باني كعضوين جدد.

وأصبح مجلس الإدارة الجديد مكون من رئيس مجلس الادارة المدير التنفيذي علي محمود و عضو مجلس إدارة، نائب الرئيس يوسف المبروك وعضوية كلا من أنس الأمين وفهد اسماعيل وعلي باني وأحمد عمار.

وطالب القرار من مجلس الإدارة الجديد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين المدير التنفيذي للمؤسسة خلال الفترة المقبلة بالتشاور مع مجلس الأمناء.

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