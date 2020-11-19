اقتصاد

“الجديد”: بإمكان المصرف المركزي خلال ثلاثة أشهر فقط تعويض العجز وفتح منظومة الاعتمادات والعشرة آلاف دولار

تم النشر منذُ 6 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة “مختار الجديد” أن بيان مصرف ليبيا المركزي الذي نشره اليوم الخميس بشأن الإيرادات والنفقات للدولة خلال العام الحالي، تضمّنَ عدة إشارات إيجابية.

وقال “الجديد” إن اللقاء بين المحافظ “الصديق الكبير” من جهة و النائبيْن “أحمد معيتيق” و”عبد السلام كاجمان” عن المجلس الرئاسي من جهة أخرى، والحديث عن ميزانية 2021 بسعر موحد للدولار، تعتبر خطوة جيدة.

وأضاف أن مقدار العجز في الدولار بحسب تقرير المصرف المركزي والبالغ 7 مليار دولار عن فترة إقفال الحقول النفطية، بالإمكان تعويضه وسيحتاج المركزي على الأكثر إلى مبيعات ثلاثة أشهر فقط من النفط لاستعادة توازنه وتعويض العجز، وحينها لن يكون للمركزي أي مبرر في استمرار قفل مخصصات بيع الدولار وقفل الاعتمادات.

وتابع “الجديد” بالقول إن المصرف المركزي بإمكانه خلال ثلاثة أشهر فقط فتح مخصصات العشرة آلاف دولار وفتح الاعتمادات بالسعر السابق 3.70 للجميع مع بداية شهر فبراير القادم، وهذا أسوء احتمال ممكن ما لم يتخذ المصرف المركزي والمجلس الرئاسي خطوات لتسريع معالجة الأزمة وتحقيق انفراج قبل هذا الموعد.

وأشار “مختار الجديد” إلى أن هناك إشارات ايجابية أخرى أكثر أهمية من المصرف المركزي ستكون لها دلالاتها وتداعياتها في قادم الايام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الشعب يريد 1 دولار = 1.35 كيف ماكان ومتوفر في مصارفنا واللص السراق اللي سبب عجز على الخزينة ايرد الفلوس يلي خنبهن من الدولة مش يحطهن على صبلت المواطن يقعد ايسلك فيهن عشرات الاسنين لقدام, للعلم ماحد استفاد منهن منحة ارباب الاسر غير السراقة اللي مسكيين في المصارف والدولة والطيران ومصارف الدول الاجنبية واخيرا السوق الموازي.

    لا نريد منحة ارباب الاسر وفر الدولار بسعره الرسمي 1.35 في المصارف والذي يريد دولار وعنده به مصلحة يشري على قدر ما يريد >>>>…..<<<< للعلم لا احد استفاد منها منحة ارباب الاسر غير اللصوص الذين يعملون في المصارف وموظفين الدولة والطيران ومصارف الدول الاجنبية وسماسرة العملة واخيرا السوق الموازي.

    الدولار يجب ان لا يكون اكثر من 1.50 دينار ليبي في الوقت الحالي, غير ذلك مرفوض تمام, اغلب الناس لا تستطيع تدبر تكلفة الدولار العالية في حال كان ب 4 دينار لغرض العلاج والدراسة على الحساب الخاص, ناهيك انعكاسه على الحياة اليومية لمتطلبات الحياة سوف تنخفض السلع وغيرها من لوازم

    رد