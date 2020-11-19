“الجديد”: بإمكان المصرف المركزي خلال ثلاثة أشهر فقط تعويض العجز وفتح منظومة الاعتمادات والعشرة آلاف دولار

أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة “مختار الجديد” أن بيان مصرف ليبيا المركزي الذي نشره اليوم الخميس بشأن الإيرادات والنفقات للدولة خلال العام الحالي، تضمّنَ عدة إشارات إيجابية.



وقال “الجديد” إن اللقاء بين المحافظ “الصديق الكبير” من جهة و النائبيْن “أحمد معيتيق” و”عبد السلام كاجمان” عن المجلس الرئاسي من جهة أخرى، والحديث عن ميزانية 2021 بسعر موحد للدولار، تعتبر خطوة جيدة.



وأضاف أن مقدار العجز في الدولار بحسب تقرير المصرف المركزي والبالغ 7 مليار دولار عن فترة إقفال الحقول النفطية، بالإمكان تعويضه وسيحتاج المركزي على الأكثر إلى مبيعات ثلاثة أشهر فقط من النفط لاستعادة توازنه وتعويض العجز، وحينها لن يكون للمركزي أي مبرر في استمرار قفل مخصصات بيع الدولار وقفل الاعتمادات.



وتابع “الجديد” بالقول إن المصرف المركزي بإمكانه خلال ثلاثة أشهر فقط فتح مخصصات العشرة آلاف دولار وفتح الاعتمادات بالسعر السابق 3.70 للجميع مع بداية شهر فبراير القادم، وهذا أسوء احتمال ممكن ما لم يتخذ المصرف المركزي والمجلس الرئاسي خطوات لتسريع معالجة الأزمة وتحقيق انفراج قبل هذا الموعد.



وأشار “مختار الجديد” إلى أن هناك إشارات ايجابية أخرى أكثر أهمية من المصرف المركزي ستكون لها دلالاتها وتداعياتها في قادم الايام.



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