خاص: المركزي يوضح بخصوص اجتماع مناقشة توحيد الضريبة بينه وبين الرئاسي … ونظيره بالبيضاء يعمل على توحيد سعر الصرف

قال مصدر بمصرف ليبيا المركزي طرابلس لصحيفة صدى الاقتصادية أن توحيد الضريبة على الرسم الذي تم مناقشته اليوم بين محافظ المركزي “الصديق الكبير” والنائب الأول “أحمد معيتيق” والنائب “عبد السلام كاجمان” يخص كافة الأغراض ولأن سعر الصرف حالياً لا يمكن البث فيه مع اشارته لحل قريب للأزمة الاقتصادية .

المصدر كشف أن ما تم اليوم كان عبارة عن مناقشة حول توحيد سعر الرسم لكافة الأغراض ، وليس اتفاق كما تداول بعدد من صفحات التواصل .

ومن جهته يسعى مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء لعقد اجتماع مجلس إدارة لتوحيد سعر الصرف ، مع بدء عمل لجنة من المركزي بالبيضاء على دراسة ذلك بحسب مصادر بالمركزي البيضاء

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