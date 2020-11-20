“الوطنية للنفط” تتابع سير عمل شركاتها

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع لله، الاستمرار في اتباع مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مع لجان الملاك لشركات التشغيل.

وجاء هذا الاجتماع من منطلق متابعة المؤسسة الوطنية للنفط بشكل دوري ومستمر لأنشطة جميع الشركات بالقطاع.

وشهد الاجتماع مناقشة نشاطات وأعمال شركات التشغيل، والمشاريع والميزانيات المتعلقة بها وبنود اعمالها، كما تناول التقارير المتعلقة بالاتفاقيات، والجوانب المالية، والأمن والسلامة المهنية.

وشارك في هذا الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة و رؤساء وأعضاء لجان الملاك بشركات التشغيل “الهروج، نفوسة، اكاكوس، الخليج، السرير، مبروك، مليته، الزويتينة، الواحة، القطعة 91 بشركة الخليج” وبعض المديرين العموميين ومديري الإدارات والمستشارين القانونيين بالمؤسسة الوطنية للنفط.

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