صنع الله يبحث مع سفير إسبانيا: رفع معدلات التبادل في مجال النفط

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خلال لقائه سفير إسبانيا لدى ليبيا خافيير لاراتشي رغبة المؤسسة الوطنية للنفط في رفع معدلات التبادل التجاري في مجال النفط والغاز بين البلدين.

وقدم صنع الله خلال اللقاء لمحة عن التحديات التي واجهها قطاع النفط والغاز في الفترة الماضية مشيرا إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها قد بذلت جهدا كبيرا طيلة فترة الإغلاقات وهو ما انعكس إيجابا بالعودة السريعة لمعدلات الإنتاج إلى ما قبل إيقافه.

ومن جهته أشاد السفير الاسباني بالدور الذي لعبته المؤسسة الوطنية للنفط في اتباعها مبدأ الشفافية مؤكدا بأنه سيعمل على تشجيع الشركات الإسبانية الخدمية للعودة والاستثمار في ليبيا.

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