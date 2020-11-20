توزيع مرتبات موظفي وزارة العمل عن أكتوبر

أعلن مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية في وزارة العمل والتأهيل بحكومة “الوفاق”، سليمان حبريشه، إحالة مرتبات موظفي الوزارة عن شهر أكتوبر للمصارف التجارية.

وفي السياق ذاته، أكد “حبريشة” توزيع مرتبات فائض الملاكات الوظيفية يوم الأحد المقبل، عن طريق مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق.

يذكر أن اللجنة المشتركة للإفراجات التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، كانت قد اجتمعت، يوم امس، مع وزارة العمل ومجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط؛ لبحث الإفراجات المالية ومعالجتها، بالإضافة إلى تطوير هيكلية التوظيف، وإصدار قرارات رادعة بحقّ من يصدر قرارات عشوائية دون مراعاة القوانين والتشريعات واللوائح المنظّمة للتوظيف في القطاع العام.

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