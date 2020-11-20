ميناء طرابلس يستقبل الإسمنت السائب وبضائع مختلفة

استقبل ميناء طرابلس البحري سفينة الإسمنت “ضياء” التابعة للوكيل الملاحي “النيل للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 3600 طن من الإسمنت السائب.

ورست على أرصفة الميناء سفينة نقل الحاويات “انغا.ايه” التابعة للوكيل الملاحي “ليبيا للتوكيلات الملاحية”، وتحمل على متنها 75 حاوية من البضائع والسلع المختلفة , بالإضافة إلى سفينة نقل الوقود “غاز فينتور” التابعة للوكيل الملاحي العالمية للتوكيلات الملاحية وعلى متنها خمسة آلاف طن من الغاز المسال, إلى جانب وصول السفينة “ايه اس فرايا” التابعة للوكيل الملاحي “أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية” محملة بـمائة حاوية من البضائع المتنوعة.

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