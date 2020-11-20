“صنع الله” يبحث مع السفير الإسباني توسيع آفاق التعاون المشترك

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع سفير مملكة إسبانيا لدى ليبيا، آفاق التعاون المشترك في قطاع الطاقة بين البلدين.

وتضمن الاجتماع، الذي حضره عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج أبو القاسم شنقير، ومدير مكتب التعاون الدولي صلاح بن علي، إمكانية عودة الشركات الإسبانية.

وقال “صنع الله”: نحن سعداء بشراكتنا مع “ريبسول” الإسبانية وهناك تبادل تجاري بين ليبيا وإسبانيا في مجال تجارة النفط ومشتقاته تجاوز الــ 7.5 مليارات دولار خلال السنوات الثلاثة الماضية، وترغب المؤسسة الوطنية للنفط في رفع معدّلات التبادل التجاري في مجال النفط والغاز.

من جهته، قال “شنقير”: قطاع النفط الليبي يحتاج الى عودة الشركات الخدمية الإسبانية نظرًا لما لها من خبرة وباعٍ طويلٍ في هذا المجال، لتلبية احتياجات.

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