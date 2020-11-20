اليابان: “العشرين” تلعب دورًا أساسيًا في نمو الاقتصاد العالمي

أشاد وزير الخارجية الياباني، موتيجي توشيميتسو، بالدور الرئيس لمجموعة العشرين، في نمو الاقتصاد العالمي واستقراره، خاصة في ظلّ التحديات التي فرضتها جائحة “كورونا”؛ لتجاوز الآثار السلبية التي خلّفتها حالات الإغلاق على مستوى العالم.

ونوّه الوزير الياباني، في تصريحاته قبيل قمة العشرين المقررة غدًا برئاسة السعودية، بأهمية تحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، وارتباط ذلك بأمن بلاده التي تستورد 90% من احتياجاتها النفطية من المنطقة.

وأشار إلى مساعي بلاده لتطبيع العلاقات مع كوريا الشمالية وفقًا للإعلان الموقّع بينهما، والذي تضمّن تسوية ملفات الاختطاف والسلاح النووي وقضايا “الماضي المؤسف” بينهما.

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