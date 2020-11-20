“الفلاح” يناقش أوضاع الشبكة الكهربائية ببلدية بني وليد

عقد المدير العام للشركة العامة للكهرباء “إبراهيم الفلاح” اجتماعا أمس الخميس مع عميد بلدية بني وليد المكلف “يونس العزوزي”، وذلك لمناقشة أوضاع الشبكة الكهربائية بالبلدية.



وتم خلال الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء المجلس البلدي ورئيس المجلس الاجتماعي “عقيلة الجمل” ومدراء دائرتي توزيع غرب وشرق سوف الجين، بحث المشاكل والصعوبات والملاحظات الواردة من دوائر وأقسام الشركة بالمنطقة المتعلقة بتحسين الشبكة الكهربائية وإيجاد الحلول المناسبة لها.



وأكد “الفلاح” على ضرورة تكاثف الجهود لمعالجة مشكلة الكهرباء وتوفير الاحتياجات والمواد اللازمة لضمان استقرار التيار الكهربائي بالمنطقة، وشدد على أهمية إقامة حملة وطنية لإزالة التوصيلات غير الشرعية التي تعتبر أحد أسباب انقطاع التيار الكهربائي.

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