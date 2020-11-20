أخبار عقارَيْ “موديرنا وفايزر” تنعش أسواق النفط

تتجه أسعار النفط العالمية نحو تسجيل ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي، في الوقت الذي علت فيه الآمال عند الإعلان عن التوصل إلى لقاح فعال لفيروس “كورونا”، بالإضافة إلى الآمال في أن “أوبك” وحلفاءها يواصلون كبح الإنتاج.

وبحلول الساعة الـ 11 بتوقيت ليبيا، سجّلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ارتفاعًا طفيفًا بمقدار خمسة سنتات لتسجل 44,25 دولارًا للبرميل، فيما لم يحدث أي تغير يذكر على سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي وبقي عند 41,90 دولارًا للبرميل.

واستقر عقد خام غرب تكساس للتسليم في نوفمبر الحالي ،والذي ينتهي أجله اليوم الجمعة، عند 41,74 دولارًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية