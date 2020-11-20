أنباء عن اجتماع مرتقب لقطبي المصرف المركزي لإصلاح السياسة النقدية

أعلن عضو البرلمان الليبي والمهام بالشأن الاقتصادي، أبوبكر أحمد سعيد، في منشور عبر منصته الرسمية، عزم مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بقطبيه في طرابلس وبنغازي، عقد اجتماع موسع؛ لبحث خطة إصلاح السياسة النقدية، وتعديل سعر الصرف وفتح المقاصة والاعتمادات وحلّ أزمة السيولة.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، قد بحث في وقت سابق، خلال لقاءً جمع عضوي المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان، الشأن الاقتصادي والإجراءات المزمع القيام بها قريبا للتخفيف من ارتفاع الأسعار ومعالجة التضخم بفتح منظومات بيع النقد الأجنبي ولكافة الأغراض، وتوحيد سعر الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي للقطاع العام والخاص.

يشار إلى أن مجلس الإدارة بالمصرف ليبيا المركزي ببنغازي وطرابلس منقسم منذ عام 2014.

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