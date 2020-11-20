صنع الله يكلف بن شتوان رئيساً لشركة مليتة للنفط

كلف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط منتهي الولاية المدعو مصطفى صنع الله، محمد بن شتوان، برئاسة شركة مليتة خلفاً للرئيس السابق، حسين بوسليانة، إلى جانب تكليف محمد حسن جابر بعضوية لجنة الإدارة خلفاً لأنور الشهلول، إلى جانب محمد خليفة قشوط عضواً أيضاً باللجنة.

القرار الذي حمل رقم 99 لسنة 2020، والصادر أمس الخميس، تضمن الإشارة إلى دخوله حيز التنفيذ اعتباراً من يوم أمس الخميس.

يُذكر أنه محمد بن شتوان كان يشغل رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط قبل أن يتم تكليفه برئاسة مجلس إدارة شركة مليتة.

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