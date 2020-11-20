“الليبية للاستثمار” تستكمل تسمية أعضاء مجلس الإدارة

أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار كتابًا بخصوص قرار مجلس أمناء المؤسسة، بشأن استكمال تسمية أعضاء مجلس الإدارة، حيث قرّر المجلس إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة، برئاسة علي محمود، من خلال استكمال أعضائه وتمديد فترة عمله لثلاث سنوات أخرى.

وجاء في القرار إضافة أعضاء مجلس الإدارة الحالي بالعضويْن “أنس سعد هلال الأمين وعلي سالم باني” كعضويْن جديديْن، وأعفى القرار مصطفى علي، من عضوية مجلس إدارة المؤسسة، ووضع فهد إسماعيل بدلاً منه في عضوية الإدارة الجديدة.

وطالب القرار مجلس الإدارة الجديد باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين المدير التنفيذي للمؤسسة، خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال التشاور مع مجلس الأمناء.

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