الجفارة .. توزيع المعاشات الأساسية بعد توقف لعام ونصف

قدّم قسم المعاشات الأساسية في صندوق التضامن الاجتماعي فرع الجفرة، إثر انفراج في المعاشات، خدماته للمواطنين أصحاب المعاشات الأساسية بمقره السابق ببلدية “سواني بن آدم”، بعد توقف لأكثر من عام ونصف، نظرًا للأحداث التي مرت على المنطقة.

ويقدم قسم المعاشات الأساسية لصندوق التضامن الاجتماعي الجفارة، خدماته لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ومحدودي الدخل والأرامل والمطلقات.

ويخدم نحو 14 ألفًا و 500 شخص ممن يتقاضون المعاش الأساسي بالمنطقة، التي يتم صرفها من المكاتب التابعة لصندوق التضامن الاجتماعي في |العزيزية والسواني وسوق الخميس امسيحل والزهراء والماية والسبيعة وسيدي السائح وقصر بن غشير|.

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