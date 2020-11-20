اقتصاد

الجفارة .. توزيع المعاشات الأساسية بعد توقف لعام ونصف

تم النشر منذُ ساعتين
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدّم قسم المعاشات الأساسية في صندوق التضامن الاجتماعي فرع الجفرة، إثر انفراج في المعاشات، خدماته للمواطنين أصحاب المعاشات الأساسية بمقره السابق ببلدية “سواني بن آدم”، بعد توقف لأكثر من عام ونصف، نظرًا للأحداث التي مرت على المنطقة.

ويقدم قسم المعاشات الأساسية لصندوق التضامن الاجتماعي الجفارة، خدماته لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ومحدودي الدخل والأرامل والمطلقات.

ويخدم نحو 14 ألفًا و 500 شخص ممن يتقاضون المعاش الأساسي بالمنطقة، التي يتم صرفها من المكاتب التابعة لصندوق التضامن الاجتماعي في |العزيزية والسواني وسوق الخميس امسيحل والزهراء والماية والسبيعة وسيدي السائح وقصر بن غشير|.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • أوضحت الادارة الرقابية عن وجود تزوير في منطقة سهل الجفازة بخصوص تعدد الوظائف وتزوير هويات تخص المعلمات والموظفات وعدم حضورهم للوظيفة وتلقي معاشات من الخزينة – وبعد التدقيق وجد إسماء لموظفين وموظفات من بلدية سهل جفارة تكررت أسماءهم في بلدية طرابلس العاصمة – ويحاولون الحصول الاموال ومعاشات لأسماء متكررة في منظومةً البلديتين في اكثر من مصرف – وهذا يستدعي التحقيق والتدقيق قبل التسليم اي امًوال لاي موظف او موظفة .

    رد