استئناف صيانة طائرة “إيرباص” تابعة للخطوط الأفريقية

بدأت فرق الصيانة في شركة الخطوط الجوية الأفريقية بأعمال الصيانة لطائرة “إيرباص 319″، المتوقفة منذ نحو ثلاثة أعوام، حيث كانت أعمال الصيانة قد توقفت في شهر فبراير من عام 2018.

وتجرى الصيانة للطائرة بعد تعرضها لأضرار جسيمة جراء الأعمال العسكرية، التي شهدتها المنطقة في تلك الفترة، بالإضافة إلى عدم التمكّن من الوصول إلى مخازن معدات الصيانة في مطار طرابلس الدولي، حيث كانت الطائرة عالقة في مطار معيتيقة الدولي.

ولم تتلق الشركة أي تعويض أو دعم من أي جهة على خلفية الخسائر التي نتجت عن توقف الطائرات.

وفي السياق ذاته، أشادت الشركة بدور المهندسين ومساعديهم والفنيين، الذين بذلوا جهودهم لإعادة الطائرة للعمل من جديد.

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