حصري لصدى : وكيل وزارة الاقتصاد يؤكد توقيع السراج على قرار تمديد استيراد السلع والبضائع دون الالتزام بآليات الدفع المصرفية

كشف وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة “رجب خليل” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن توقيع رئيس المجلس الرئاسي على توقيع قرار تمديد استيراد السلع والبضائع بدون الالتزام الآليات الدفع المصرفية

وبحسب وكيل الوزارة رجب خليل فالتمديد سيتم إلى 6 اشهر اخرى .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية