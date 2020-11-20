اقتصاد

حصري لصدى : وكيل وزارة الاقتصاد يؤكد توقيع السراج على قرار تمديد استيراد السلع والبضائع دون الالتزام بآليات الدفع المصرفية

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة “رجب خليل” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن توقيع رئيس المجلس الرئاسي على توقيع قرار تمديد استيراد السلع والبضائع بدون الالتزام الآليات الدفع المصرفية

وبحسب وكيل الوزارة رجب خليل فالتمديد سيتم إلى 6 اشهر اخرى .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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  • وحد ان هذا التوقيع مزور من جهة القطاع الخاص – وعليه اتباع نظام الرقابة والإصلاح في التوعية والرقي بالانتاج المحلي –
    وعلى شرطة الامن العام للبلديات مراقبة القطاع الخاص من التهرب من دفع الفواتير الكهرباء والماء والإيجارات والقروض المالية التي لم يتم دفعها للبنك المركزي .
    وعليه يترتب اقفال بعض المحلات التجارية والأسواق بالشمع الأحمر من جهة الشرطة البلدية في المناطق والبلديات .

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